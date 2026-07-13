Una persona è stata uccisa a Biddeford, nel Maine, in una sparatoria che ha visto coinvolti anche agenti dell'Ice. A renderlo noto è stato il presidente della Camera locale, Ryan Fecteau, spiegando che sul posto sono intervenuti la Polizia dello Stato e il Dipartimento per la Pubblica Sicurezza per ricostruire l'accaduto, mentre si prevede anche l'apertura di un'indagine da parte dell'Fbi. Le autorità locali - citate da Cnn - hanno confermato il verificarsi di un'operazione di polizia nell'area.

L'episodio arriva a meno di una settimana dalla morte di Lorenzo Salgado Araujo, cittadino messicano ucciso da un agente dell'Ice durante un controllo stradale a Houston.

Colombiano, 26enne: l'ultima vittima dell'Ice

Vittima di un agente dell'Immigration and Customs Enforcement, che lo ha ucciso a colpi d'arma da fuoco, è un uomo identificato da gruppi per i diritti umani come un colombiano di 26 anni. L'incidente, avvenuto in una piccola città di 22.000 abitanti, alimenta l'ira contro l'agenzia responsabile dell'attuazione della stretta sull'immigrazione voluta da Donald Trump.

L'ufficio del Procuratore Generale del Maine ha dichiarato che l'agente "stava conducendo un'operazione di arresto relativa a un ordine di espulsione definitivo quando l'individuo ha tentato di fuggire in auto verso l'agente, che ha quindi aperto il fuoco, ferendolo mortalmente". L'ufficio ha aggiunto che l'agente sarebbe stato posto in congedo amministrativo, in conformità con il protocollo applicabile dopo una sparatoria che coinvolge un membro delle forze dell'ordine.

La governatrice del Maine, Janet Mills, ha indicato che la polizia statale sta collaborando con le autorità federali per accertare le circostanze dell'incidente. Un testimone, Lucas Scott, ha dichiarato ai media locali di aver sentito almeno quattro spari dopo aver visto diversi agenti dell'Ice circondare una berlina bianca. Due organizzazioni, la Maine Immigrants' Rights Coalition e Present Maine, che hanno identificato congiuntamente la vittima, hanno affermato che l'uomo era autorizzato a lavorare negli Stati Uniti.