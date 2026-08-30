Il risultato del referendum sulla ripresa dei negoziati per l'adesione voluto, e anticipato a causa delle tensioni con Trump, dal primo ministro Kristrun Frostadóttir

Il fronte del "No" vince il referendum in Islanda sulla ripresa dei negoziati di adesione all'Unione Europea, attualmente sospesi. Il Paese resta così fuori dall'unione doganale e dall'euro.

﻿Il governo di centrosinistra del primo ministro Kristrún Frostadóttir aveva promesso di indire un referendum entro il 2027, ma il voto è stato anticipato a causa delle tensioni internazionali, tra cui le minacce del presidente degli Stati Uniti Donald Trump contro la Groenlandia. Tuttavia, il dibattito nella nazione insulare di quasi 400.000 abitanti si è concentrato più sul settore della pesca che sulle questioni di sicurezza.