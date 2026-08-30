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Referendum sull'Ue in Islanda, vince il 'No': Paese resta fuori dall'Unione

Il risultato del referendum sulla ripresa dei negoziati per l'adesione voluto, e anticipato a causa delle tensioni con Trump, dal primo ministro Kristrun Frostadóttir

Il primo ministro islandese, Kristrun Frostadottir, durante la campagna per il Sì al referendum sull'Ue - Afp
Il primo ministro islandese, Kristrun Frostadottir, durante la campagna per il Sì al referendum sull'Ue - Afp
30 agosto 2026 | 07.59
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il fronte del "No" vince il referendum in Islanda sulla ripresa dei negoziati di adesione all'Unione Europea, attualmente sospesi. Il Paese resta così fuori dall'unione doganale e dall'euro.

﻿Il governo di centrosinistra del primo ministro Kristrún Frostadóttir aveva promesso di indire un referendum entro il 2027, ma il voto è stato anticipato a causa delle tensioni internazionali, tra cui le minacce del presidente degli Stati Uniti Donald Trump contro la Groenlandia. Tuttavia, il dibattito nella nazione insulare di quasi 400.000 abitanti si è concentrato più sul settore della pesca che sulle questioni di sicurezza.

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islanda referendum ue islanda referendum unione europea islanda referendum ue risultati
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