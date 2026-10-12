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Biffi (Assolombarda): "Siamo all'alba di un passaggio fondamentale nella rivoluzione tecnologica"

12 ottobre 2026 | 16.44
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Siamo all'alba di un passaggio fondamentale nella rivoluzione tecnologica, dove l'intelligenza artificiale entra nelle macchine. Finalmente siamo nel nostro campo, il campo dell'area di Milano, Monza Brianza, Lodi e Pavia, la più alta densità di industria a livello europeo. Adesso siamo gli attaccanti che possono settare quelli che saranno i parametri della nuova industria di domani. Quindi questa è la grande occasione che sono felice anche la presidente del Consiglio abbia raccolto insieme a noi". Lo ha detto Alvise Biffi, presidente di Assolombarda, intervistato dalla vicedirettrice Adnkronos Jole Saggese in occasione della diretta sul sito www.adnkronos.com realizzata durante l'Assemblea generale di Assolombarda.

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