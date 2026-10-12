Chiarini (Assolombarda): "Investire sui giovani per accelerare l'innovazione Ai" - Video

"I giovani sono al centro del dibattito perché sono il futuro del Paese. Un esempio di centralità: se una piccola e media impresa vuole inserire nei suoi processi di intelligenza artificiale, dai nostri dati deve investire tra il 3 e il 5% dei ricavi aziendali su base annua per inserire l'Ia appunto all'interno delle loro imprese. Ma ci vorranno giovani con competenze specifiche per poter maneggiare queste nuove competenze, questi nuovi processi, per far aumentare ulteriormente la produttività delle nostre imprese. Servono una defiscalizzazione strutturale per gli under 35, e non incentivi limitati nel tempo, e un piano casa concreto. Sono misure necessarie per aiutare i giovani a trovare lavoro, costruire il proprio futuro e restare in Italia, evitando che siano costretti a trasferirsi all'estero". Lo ha detto Federico Chiarini, presidente Gruppo Giovani Imprenditori in Assolombarda, intervistato dalla vicedirettrice di Adnkronos Jole Saggese durante la diretta realizzata in occasione dell'Assemblea generale di Assolombarda.