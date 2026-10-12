"L'intelligenza artificiale, come diceva giustamente oggi nel suo intervento la presidente Meloni, deve essere governata dall'intelligenza umana, anche perché se noi spingessimo troppo sull'intelligenza artificiale, al di là dei rischi che sono già apparsi in molti dibattiti sulla stampa, potremmo avere un'omologazione del prodotto, che è esattamente il contrario del Dna del made in Italy, che invece è basato sulla creatività. Se andassimo verso un'omologazione del prodotto saremmo perdenti rispetto ad altre economie che possono godere di politiche di dumping e produrre a costi molto inferiori, come ad esempio la Cina". Lo ha detto Giovanni Bozzetti, presidente Fondazione Fiera Milano, intervistato dalla vicedirettrice Adnkronos Jole Saggese in occasione della diretta sul sito www.adnkronos.com realizzata durante l'Assemblea generale di Assolombarda.