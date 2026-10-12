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Davide Iacopini aggredito a Roma, il bollettino: "Secondo intervento riuscito, prognosi strettamente riservata"

"Ancora necessita di un monitoraggio e di un trattamento intensivo massimale, che nei prossimi giorni verrà modulato ed eventualmente ridotto sulla base delle necessità cliniche"

Davide Iacopini aggredito a Roma, il bollettino:
12 ottobre 2026 | 16.33
Francesco Maggi
LETTURA: 1 minuti

L'attore Davide Iacopini, ricoverato all'Ao San Camillo Forlanini di Roma, dopo l'incidente in monopattino, "prosegue il decorso postoperatorio con una buona stabilità complessiva dei parametri vitali, compatibilmente con la gravità delle lesioni post-traumatiche iniziali. Nella notte di venerdì è stato sottoposto a un secondo intervento neurochirurgico. L'operazione, eseguita dall'équipe della Uco Neurochirurgia diretta dal professor Riccardo Ricciuti, è perfettamente riuscita". Così il bollettino dell'Ao San Camillo Forlanini di Roma

Il paziente è ricoverato nel reparto di Terapia Intensiva 'Shock e Trauma' diretto dal dottor Emiliano Cingolani e "ancora necessita di un monitoraggio e di un trattamento intensivo massimale, che nei prossimi giorni verrà modulato ed eventualmente ridotto sulla base delle necessità cliniche. La prognosi rimane strettamente riservata", conclude il bollettino.

Intanto, gli inquirenti sono al lavoro per trovare i responsabili. Sono una quarantina le telecamere di sorveglianza installate tra i quartieri di Monteverde e Testaccio a Roma che potrebbero fornire elementi utili a identificare i responsabili delle aggressioni avvenute tra il 4 e 5 ottobre a Roma da parte di due persone, forse minorenni, a bordo di una minicar nera. Le immagini vengono ora passate al setaccio dagli investigatori coordinati dal pm Ambrogio Cassiani, titolare del fascicolo in cui si procede per tentato omicidio in relazione all’aggressione più grave delle sei finora denunciate, proprio quella all’attore.

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