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Morte David Rossi, ricostruzione Ris dimostra che c'era qualcuno a ingresso vicolo - Video

12 ottobre 2026 | 12.04
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

I Ris sono partiti dall'analisi del filmato della videosorveglianza: dallo studio si sono accorti che le luci delle auto che transitavano sulla strada vicina creavano luci e ombre all'ingresso del vicolo dove giaceva il corpo dell'ex capo della Comunicazione di Mps la sera del 6 marzo 2013. Secondo i Ris in almeno 12 casi è documentata la presenza di una o più persone che si trovavano all'imbocco della stradina e per un tempo che si protrae per circa 10 minuti. Nel video la ricostruzione di quegli attimi fatta dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulla base delle analisi del Ris.

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