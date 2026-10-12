I Ris sono partiti dall'analisi del filmato della videosorveglianza: dallo studio si sono accorti che le luci delle auto che transitavano sulla strada vicina creavano luci e ombre all'ingresso del vicolo dove giaceva il corpo dell'ex capo della Comunicazione di Mps la sera del 6 marzo 2013. Secondo i Ris in almeno 12 casi è documentata la presenza di una o più persone che si trovavano all'imbocco della stradina e per un tempo che si protrae per circa 10 minuti. Nel video la ricostruzione di quegli attimi fatta dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulla base delle analisi del Ris.