A tracciare il quadro clinico dell'attore è il dottor Emilio Cingolani direttore dell'Unità operativa complessa Shock e Trauma dell'ospedale San Camillo Forlanini di Roma, dove Iacopini è ricoverato. L'attore, nella serata dello scorso 5 ottobre, è stato aggredito da persone a bordo di una microcar mentre era in monopattino su via Barrilli, nel quartiere Gianicolense della Capitale. Sul caso del 42enne, che ha recitato anche in "Diaz" e "Suburra", la procura di Roma ha aperto un fascicolo per tentato omicidio.