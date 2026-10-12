Lunetta Savino torna nei panni della giudice Libera Orlando nella seconda stagione della fiction 'Libera - Il caso Elena Palma' di Gianluca Mazzella, in onda dal 25 ottobre su Rai1. "Il suo superpotere è l'ossessione per la ricerca della giustizia. Lei dice più volte: 'Dobbiamo fare un processo giusto'. Ci vorrà il tempo che ci vorrà, ma dobbiamo arrivare a una sentenza senza dubbi'. Un principio che guiderà l'intera stagione e che porterà a colpi di scena e sviluppi inattesi", dice l'attrice nell'intervista all'Adnkronos. (Lucrezia Leombruni)