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Barrese (Intesa Sanpaolo): "Credito e innovazione per accelerare crescita imprese"

12 ottobre 2026 | 16.31
Redazione Adnkronos
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"Avere soluzioni che supportino il credito è essenziale. In questi anni abbiamo non soltanto erogato credito in misura estremamente significativa - oltre 200 miliardi di euro a partire dalla crisi del Covid - ma abbiamo anche innovato le modalità di finanziamento. Abbiamo introdotto gli S-Loan, prestiti sostenibili che offrono vantaggi concreti agli imprenditori che si impegnano a raggiungere determinati obiettivi, per esempio in ambito di sostenibilità e diversificazione aziendale". Lo ha detto Stefano Barrese, responsabile della Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo, intervistato dalla vicedirettrice di Adnkronos Jole Saggese durante la diretta realizzata in occasione dell'Assemblea generale di Assolombarda.

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Intesa Sanpaolo Stefano Barrese soluzioni credito crescita
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