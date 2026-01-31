circle x black
Usa, inizia lo shutdown: niente fondi Ice nel bilancio approvato al Senato

Lunedì il passaggio alla Camera, poi due settimane per negoziare la legge sulla spesa per la Sicurezza Interna da cui dipende la polizia anti-immigrazione di Trump

Washington, Senato Usa - Afp
31 gennaio 2026 | 07.40
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Il secondo shutdown del governo federale in un anno di seconda presidenza di Donald Trump è iniziato la notte scorsa, dopo che i fatti di Minneapolis hanno interrotto i negoziati bipartisan che erano sulla dirittura d'arrivo per avere il bilancio approvato prima della nuova scadenza. Si prevede comunque che l'interruzione parziale del finanziamento delle agenzie federali dovrebbe essere breve, dal momento che ieri al Senato è stato approvato l'accordo di compromesso per approvare per tutto l'anno fiscale cinque delle sei leggi di spesa , tranne quella relativa ai fondi per la Sicurezza Interna, da cui dipende la controversa polizia anti-immigrati di Trump.

L'accordo assicura il finanziamento del dipartimento solo per le prossime due settimane, mentre i democratici e il presidente Trump continuano a negoziare le restrizioni richieste alle operazioni anti-immigrati. I democratici hanno presentato una serie di richieste, tra le quali lo stop delle retate indiscriminate e degli agenti con il volto coperto, l'obbligo in alcuni casi di mandati giudiziari per effettuare gli arresti.

Ora prima di essere firmato da Trump, ed interrompere così il nuovo shutdown dopo quello che ha avuto la durata record di 42 giorni lo scorso autunno, il nuovo pacchetto deve tornare al voto della Camera, che aveva invece approvato tutte e sei le leggi di spesa, ma lo Speaker Mike Johnson ha detto che questo non avverrà prima di lunedì. La misura scattata oggi non avrà effetti su forze militari, agenti della sicurezza di trasporti e controllori del traffico aereo, che continueranno a lavorare non pagati, ma verranno interrotti i servizi dell'Irs, i fondi per la ricerca scientifica ed alcuni programmi di welfare.

