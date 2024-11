Due agenti di polizia dell'Ohio sono stati accusati di omicidio colposo per la morte di un afroamericano che li avevi supplicati di lasciarlo andare dicendo più volte ''non riesco a respirare''. Lo ha annunciato in una conferenza stampa il procuratore della contea di Stark, Kyle L. Stone, spiegando che gli agenti di Canton Camden Burch e Beau Schoenegge sono stati accusati di omicidio colposo per la morte di Frank E. Tyson, avvenuta il 18 aprile durante uno scontro con la polizia.

Burch e Schoenegge, entrambi 24enni, sono stati arrestati venerdì e sono in custodia cautelare, ha riferito la Nbc News. L'accusa di omicidio colposo potrebbe comportare per i due una pena di 3 anni do carcere e una multa di 10.000 dollari per ogni imputato, se riconosciuto colpevole, ha affermato Stone.