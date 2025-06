Si sta allargando, negli Stati Uniti, la protesta contro la politica sull'immigrazione del presidente americano Donald Trump e i raid contro i migranti. Dopo Los Angeles, dove si sono registrati scontri con le forze dell'ordine, i manifestanti sono scesi in piazza in diverse altre città americane, tra cui San Francisco, New York, Atlanta, Seattle, Dallas e Louisville. Secondo quanto riporta la Cnn, la polizia ha arrestato "diverse" persone a New York e almeno 150 persone a San Francisco.

A Los Angeles ''granate stordenti e proiettili di gomma'' sono stati lanciati dalla polizia americana contro circa mille manifestanti, riportano la Cnn e la Nbc, spiegando che tra coloro che manifestavano c'era chi sventolava bandiere messicane e due americane capovolte, in segno di soccorso. I manifestanti hanno urlato ''protesta pacifica'' mentre venivano attaccati dagli agenti, riferisce la Nbc News.

Per sedare la protesta, l'esercito americano spiega che sono stati mobilitati nell'area metropolitana di Los Angeles circa 1.700 soldati della Guardia nazionale e 700 Marines. La task force militare sta "proteggendo il personale e le proprietà federali nell'area metropolitana di Los Angeles", ha affermato il Comando settentrionale degli Stati Uniti, noto come Northcom. In totale, ci sono 2.100 soldati della Guardia Nazionale nella task force, chiamata Task Force 51, insieme ai 700 Marines, ha affermato l'esercito.

Una troupe della Cnn è stata scortata dalla polizia fuori dalla zone delle proteste a Los Angeles e due membri della sicurezza dell'emittente sono stati fermati e poi rilasciati, senza conoscere le accuse a loro carico, riporta la Cnn. Secondo il Los Angeles Press Club e Reporter sans frontieres, i giornalisti sono stati attaccati 27 volte durante le proteste di Los Angeles.