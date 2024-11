Donald Trump ha nominato Tom Homan, ex agente di polizia di 62 anni e funzionario dell'immigrazione di lunga data, responsabile del controllo delle frontiere. Lo ha comunicato il presidente eletto degli Stati Uniti su Truth. Homan, che ha ricoperto il ruolo di direttore ad interim dell'Immigration and Customs Enforcement durante la prima presidenza di Trump, avrà un ruolo di vasta portata che coprirà una serie di incarichi su cui Trump si era impegnato in campagna elettorale.

Trump si riferisce a Homan come al suo "zar di frontiera", poiché supervisiona le questioni di sicurezza dal confine meridionale alla sicurezza aerea, aggiungendo che "sarà responsabile di tutte le deportazioni degli immigrati clandestini nel loro Paese di origine".

Elise Stefanik ambasciatrice all'Onu

Trump ha inoltre nominato la deputata repubblicana Elise Stefanik ambasciatrice degli Stati Uniti presso le Nazioni Unite. "Sono onorato di nominare la presidente Elise Stefanik per servire nel mio gabinetto come ambasciatrice degli Stati Uniti alle Nazioni Unite. Elise è una combattente incredibilmente forte, tenace e intelligente, sostenitrice dell'America First", ha affermato Trump in una dichiarazione al New York Post.

La Stefanik ha confermato di aver accettato la nomina, affermando di sentirsi "veramente onorata". "Durante la mia conversazione con il presidente Trump, ho espresso quanto sono onorata di accettare la sua nomina e che non vedo l'ora di guadagnarmi il sostegno dei miei colleghi del Senato degli Stati Uniti", ha affermato.