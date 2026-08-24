Una vacanza gratis... badando ai gatti. L'annuncio 'di lavoro' rappresenta una vera e propria occasione per chi vuole trascorrere qualche settimana sull'isola di Syros senza alcuna spesa di alloggio. Il rifugio per gatti dell'isola greca infatti offre vitto e alloggio gratuito a chiunque voglia dedicare cinque ore al giorno per sei giorni a settimana a curare i felini randagi.

Questo programma di volontariato è gestito da un'Ong attiva nella protezione degli animali nell'arcipelago delle Cicladi, che sta già preparando il programma per il 202, con l'apertura delle candidature che avverrà a settembre 2026. Numerosi i vantaggi: alloggio gratuito, con una camera privata in una casa condivisa con gli altri volontari; vitto parziale, colazione gratuita; accesso ai servizi di base come acqua, elettricità e connessione internet e un giorno libero a settimana.

Il volontario è invece responsabile dei voli per la Grecia e del trasferimento in traghetto per l'isola di Syros. Pasti, cene e altre spese oltre alla colazione non sono inclusi. È obbligatoria un'assicurazione di viaggio internazionale, mentre eventuali escursioni e ogni tipo di spesa 'personale' non sono incluse nell'offerta.

L'età minima richiesta è 18 anni ed è necessaria una buona conoscenza dell'inglese per comunicare con il team internazionale. È inoltre richiesta una disponibilità minima di un mese da trascorrere sull'isola, con priorità per chi ha ancora più tempo a disposizione. È necessaria inoltre una buona forma fisica per svolgere le mansioni richieste.