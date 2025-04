La Casa Bianca annuncia la visita del vice presidente americano Jd Vance e della "second family" in Italia e al Vaticano dal 18 aprile. "A Roma il vice presidente incontrerà la premier Giorgia Meloni", si legge nel comunicato riferendosi al colloquio annunciato da Palazzo Chigi per venerdì. "Il vice presidente incontrerà anche il segretario di Stato Vaticano, il cardinale Pietro Parolin", prosegue la nota.

"Il vice presidente discuterà priorità economiche e geopolitiche condivise con i leader di entrambi i Paesi", scrive ancora la Casa Bianca riferendosi all'Italia e l'India, dove Vance, con i figli e la moglie Usha, che è di origine indiana, continuerà la sua missione all'estero fino al 24 aprile.

"In India il vice presidente visiterà Nuova Delhi, Jaipur e Agra il vice presidente avrà incontri con il premier Narendra Modi" si legge ancora nella nota in cui si sottolinea che insieme alla famiglia "parteciperà ad impegni in siti culturali".