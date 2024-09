Zelensky chiede nuove armi agli alleati - Ascolta

Il presidente ucraino Zelensky è in Germania alla riunione del Gruppo di contatto per la difesa del Paese nella base aerea statunitense di Ramstein. Prima della riunione ha avuto un lungo colloquio telefonico con il suo omologo francese Emmanuel Macron sulla preparazione di un nuovo pacchetto di aiuti militari di Parigi per Kiev e sulla necessità di colpire in profondità il territorio russo. Da Ramstein il premier ucraino ha ricordato che circa 6.000 soldati russi sono stati uccisi o sono rimasti feriti dalle truppe ucraine durante l'operazione in corso nella regione di Kursk e che dall'inizio dell'operazione il 6 agosto Kiev ha conquistato 1.300 km quadrati della regione russa, dove si trovano più di 100 insediamenti. Come già annunciato ha chiesto nuove forniture di armamenti.