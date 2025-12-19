E' un fatto che i rapporti fra suocere e generi non siano quasi mai idilliaci. Ma nel caso di Andrew Mountbatten-Windsor, quello con la madre di Fergie e di cui parla il biografo reale Andrew Lownie in 'The Rise and Fall of the House of York', è la classica ciliegina sulla torta di un annus horribilis che l'ex duca di York ha passato e che per sua fortuna volge al termine. Il libro ricorda l'intervista che la mamma di Sarah Ferguson, Susan Barrantes, rilasciò al settimanale italiano Gente e nella quale descrisse il fratello di re Carlo come un uomo "privo di un proprio carattere". Un'affermazione, quella dell'ex suocera di Andrea 'riesumata' da Lownie, che suona come l'ennesima condanna e che proviene addirittura dall'oltretomba.

La Barrantes - morta in un incidente stradale nel settembre 1998 all'età di 61 anni - dichiarò che, se Andrew avesse avuto carattere, forse lui e Sarah "non si sarebbero lasciati". "È un bel ragazzo - aggiunse - e ha un cuore d'oro, al punto che spenderebbe tutti i soldi per aiutare qualcuno, ma non ha per niente carattere. Se solo avesse carattere, forse il suo matrimonio non sarebbe finito". La mamma di Fergie, invece, ne ebbe da vendere: aveva infatti dato scandalo dopo essere fuggita con un giocatore di polo argentino.

Andrea e Sarah si sposarono con una fanfara pubblica nel 1986 e Fergie fu acclamata da una folla di 100.000 persone festanti fuori Buckingham Palace, mentre 500 milioni di persone in tutto il mondo guardavano la cerimonia in tv. Hanno avuto le figlie Beatrice e Eugenia, ma si sono separati nel 1992 e hanno divorziato nel 1996. Da allora, l'opinione pubblica si è lentamente inasprita nei loro confronti, per una serie di motivi, soprattutto per il fatto che entrambi sembrano privi di umiltà e di moralità. Durante la separazione, il finanziere americano John Bryan fu fotografato mentre succhiava le dita dei piedi di Fergie mentre prendeva il sole in topless a St Tropez.

Tre anni dopo, Sarah appoggiò un progetto lanciato dall'imprenditore fallito Clive Garrard per aprire una casa di cura a lei intitolata e dovette ritirare il suo sostegno prima che Garrard venisse incarcerato per frode. Nel 2010, fu al centro dello scandalo 'cash for access', quando fu filmata di nascosto da un giornalista sotto copertura che si offriva di vendere un'introduzione ad Andrew per 500.000 sterline. Fu sentita vantarsi: "Posso aprire qualsiasi porta tu voglia". Infine, quest'estate è venuta alla luce una vecchia e-mail tra Fergie e il finanziere condannato Jeffrey Epstein, in cui si riferiva al pedofilo come al suo "amico supremo", dopo aver precedentemente promesso di aver tagliato tutti i legami. Il resto, dalla perdita dei titoli reali all'allontanamento dalla Royal Lodge, è storia recente. Una storia che, come ogni storia, non si fa né con i se e né con i ma. Ma che probabilmente sarebbe andata diversamente se Andrea avesse mostrato un minimo di carattere in più.