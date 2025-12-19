circle x black
Cerca nel sito
 

Andrea Mountbatten, dall'oltretomba l'ultima sentenza contro l'ex principe

Da un'intervista a Gente le parole della suocera ricordate nell'ultimo libro del biografo reale Andrew Lownie

Andrew Mountbatten-Windsor - Afp
Andrew Mountbatten-Windsor - Afp
19 dicembre 2025 | 13.58
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

E' un fatto che i rapporti fra suocere e generi non siano quasi mai idilliaci. Ma nel caso di Andrew Mountbatten-Windsor, quello con la madre di Fergie e di cui parla il biografo reale Andrew Lownie in 'The Rise and Fall of the House of York', è la classica ciliegina sulla torta di un annus horribilis che l'ex duca di York ha passato e che per sua fortuna volge al termine. Il libro ricorda l'intervista che la mamma di Sarah Ferguson, Susan Barrantes, rilasciò al settimanale italiano Gente e nella quale descrisse il fratello di re Carlo come un uomo "privo di un proprio carattere". Un'affermazione, quella dell'ex suocera di Andrea 'riesumata' da Lownie, che suona come l'ennesima condanna e che proviene addirittura dall'oltretomba.

La Barrantes - morta in un incidente stradale nel settembre 1998 all'età di 61 anni - dichiarò che, se Andrew avesse avuto carattere, forse lui e Sarah "non si sarebbero lasciati". "È un bel ragazzo - aggiunse - e ha un cuore d'oro, al punto che spenderebbe tutti i soldi per aiutare qualcuno, ma non ha per niente carattere. Se solo avesse carattere, forse il suo matrimonio non sarebbe finito". La mamma di Fergie, invece, ne ebbe da vendere: aveva infatti dato scandalo dopo essere fuggita con un giocatore di polo argentino.

Andrea e Sarah si sposarono con una fanfara pubblica nel 1986 e Fergie fu acclamata da una folla di 100.000 persone festanti fuori Buckingham Palace, mentre 500 milioni di persone in tutto il mondo guardavano la cerimonia in tv. Hanno avuto le figlie Beatrice e Eugenia, ma si sono separati nel 1992 e hanno divorziato nel 1996. Da allora, l'opinione pubblica si è lentamente inasprita nei loro confronti, per una serie di motivi, soprattutto per il fatto che entrambi sembrano privi di umiltà e di moralità. Durante la separazione, il finanziere americano John Bryan fu fotografato mentre succhiava le dita dei piedi di Fergie mentre prendeva il sole in topless a St Tropez.

Tre anni dopo, Sarah appoggiò un progetto lanciato dall'imprenditore fallito Clive Garrard per aprire una casa di cura a lei intitolata e dovette ritirare il suo sostegno prima che Garrard venisse incarcerato per frode. Nel 2010, fu al centro dello scandalo 'cash for access', quando fu filmata di nascosto da un giornalista sotto copertura che si offriva di vendere un'introduzione ad Andrew per 500.000 sterline. Fu sentita vantarsi: "Posso aprire qualsiasi porta tu voglia". Infine, quest'estate è venuta alla luce una vecchia e-mail tra Fergie e il finanziere condannato Jeffrey Epstein, in cui si riferiva al pedofilo come al suo "amico supremo", dopo aver precedentemente promesso di aver tagliato tutti i legami. Il resto, dalla perdita dei titoli reali all'allontanamento dalla Royal Lodge, è storia recente. Una storia che, come ogni storia, non si fa né con i se e né con i ma. Ma che probabilmente sarebbe andata diversamente se Andrea avesse mostrato un minimo di carattere in più.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Daily Crown Annus horribilis Royal Lodge Cash for access Pedofilo Frode esteri news Andrea principe Andrea Gb news
Vedi anche
Putin e l'ironia su Zelensky: "Un attore di talento" - Video
News to go
Milioni di italiani in partenza tra Natale e Befana
Accordo Ue sull'Ucraina nella notte, Meloni: "Soddisfatta, ha vinto il buonsenso" - Video
Ucraina, Tajani a Putin: "Nell'Ue nessun maialino, solo leader eletti" - Video
News to go
Affitti, quanto pesano in Italia: il caso Milano e la mossa Ue
News to go
Promessa di boom economico e dito puntato contro Biden, il discorso di Trump
Leone XIV al Senato, La Russa gli dona una 'campanella' - Video
News to go
Legge 104 e smart working, le novità dal 2026
Askatasuna, perquisizioni nel centro sociale di Torino: la videonews
News to go
Imprese, crescono digitale green ed energia: giù manifattura e commercio
News to go
Ue, salta lo stop ai motori termici dal 2035
News to go
Manovra in Aula al Senato il 22 dicembre


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza