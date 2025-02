Re Carlo e la regina Camilla verranno in Italia ad aprile in occasione del loro 20esimo anniversario di matrimonio. Lo ha reso noto il Foreign and Commonwealth Office che ha organizzato il viaggio, il primo che la coppia reale terrà all'estero quest'anno, ricordando che il matrimonio tra i due è stato celebrato il 9 aprile del 2005 con rito civile. Quel giorno, quindi, si prevede che re Carlo e la regina Camilla saranno a Roma.

In occasione del viaggio in Italia, scrive il Daily Mail, la coppia reale dovrebbe essere ricevuta da Papa Francesco e visitare tra gli altri siti la Cappella Sistina. Il viaggio dovrebbe durare in totale quattro giorni.

Destinazione romantica, Roma è stata scelta come meta del viaggio di re Carlo e consorte anche per rafforzare i legami tra Regno Unito e Italia dopo la Brexit, fa sapere il Foreign Office. "Il re e la regina sono assolutamente felici di recarsi in Italia per celebrare i legami tra i nostri due Paesi, soprattutto in un periodo così importante'', il Giubileo. ''Il fatto che il loro anniversario di matrimonio cadrà durante la visita è un'aggiunta gradita. Anche se sarà un giorno lavorativo, troveranno sicuramente un po' di tempo per una piccola festa privata", ha detto una fonte reale al Mirror.