Kate dona l'albero di Natale all'ospedale dove è stata curata

Ha voluto esprimere, così, la propria gratitudine alla Royal Marsden Nhs Foundation Trust, la fondazione impegnata nella cura e nella ricerca sul cancro presso cui la principessa del Galles è stata sottoposta a cure oncologiche nel corso del 2024

Kate Middleton (Afp)
22 dicembre 2025 | 13.40
Redazione Adnkronos
Un albero di Natale come segno di riconoscenza. E' il gesto con cui Kate Middleton ha voluto esprimere la propria gratitudine alla Royal Marsden Nhs Foundation Trust, la fondazione impegnata nella cura e nella ricerca sul cancro presso cui la principessa del Galles è stata sottoposta a cure oncologiche nel corso del 2024.

La fondazione ha condiviso sui social una foto dell'albero, riccamente decorato e posizionato vicino all'ingresso dell'Oak Cancer Centre di Sutton, nel sud di Londra. "Grazie a Sua Altezza Reale la principessa del Galls, co-patrona del Royal Marsden insieme al Principe di Galles, per aver donato un maestoso albero di Natale proveniente dal concerto di canti natalizi 'Together at Christmas' ", si legge nel messaggio pubblicato su Instagram.

La principessa del Galles aveva annunciato pubblicamente a gennaio 2024 la diagnosi di tumore. Nello stesso periodo, lei ed il marito William avevano assunto il patronato del Royal Marsden, la fondazione che fa capo ai centri dove Kate è stata curata. In quell'occasione la principessa aveva effettuato una visita a sorpresa in una delle strutture collegate al Foundation Trust per "ringraziare l'incredibile team" che l'aveva accompagnata nel percorso terapeutico, come riferito da Kensington Palace.

La storia dell'albero di Kate

L'albero donato al centro oncologico proviene dall'abbazia di Westminster, dove il 5 dicembre aveva decorato la quinta edizione dei canti natalizi 'Together at Christmas', promosso da Kate. La cerimonia aveva assunto un valore particolarmente simbolico anche per la presenza del principe George, della principessa Charlotte e del principe Louis, tornati insieme in pubblico dopo sei mesi. I tre avevano preso parte all'allestimento contribuendo personalmente agli addobbi e scrivendo i loro nomi su pergamene colorate poi unite in una lunga catena decorativa.

La cartolina d'auguri

Dall'atmosfera raccolta di Westminster Abbey alla foto di famiglia per il Natale. Nei giorni scorsi William e Kate hanno diffuso la tradizionale cartolina natalizia, uno scatto realizzato la scorsa primavera nel Norfolk. "A tutti i migliori auguri di un Natale molto felice", si legge nel messaggio pubblicato su X che accompagna la foto firmata da Josh Shinner, con la coppia ritratta accanto a George, Charlotte e Louis, seduti su un prato tra i narcisi in fiore.

Per la cartolina di Natale di re Carlo III e della regina Camilla, pubblicata separatamente, è stata invece scelta una foto della coppia reale durante la visita ufficiale a Roma dello scorso aprile.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Royal Marsden Nhs Foundation Trust Cancro Ospedale Natale Kate Middleton William
