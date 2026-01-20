circle x black
La principessa Eugenia rompe con papà Andrew, la decisione dopo lo scandalo Epstein

La sorella Beatrice, invece, sta cercando di mantenere un equilibrio

La principessa Eugenia e Andrew - fotogramma/ipa
20 gennaio 2026 | 16.59
Redazione Adnkronos
La principessa Eugenia ha tagliato definitivamente i ponti con papà Andrew, il fratello di re Carlo caduto in disgrazia. Assieme alla sorella Beatrice, ha inviato un forte messaggio di solidarietà alla famiglia reale quando hanno scelto di trascorrere il Natale con loro invece che con i genitori. Tuttavia, le figlie di Andrea starebbero adottando approcci molto differenti nel rapporto col padre.

E sembra che Eugenia non parli più con l'ex duca di York. "Non c'è alcun contatto, niente. È come Brooklyn Beckham (che non parla più con i genitori David e Victoria Beckham, ndr): lo ha completamente tagliato fuori", ha dichiarato una fonte al Mail on Sunday "Beatrice sta cercando di mantenere un equilibrio tra il non tagliare fuori suo padre e il rimanere vicina alla Famiglia Reale".

Eugenia, invece, "non sta cercando di seguire quella linea" e semplicemente "non gli parla" affatto. Sembra inoltre che non sia andata a trovare il padre durante le feste natalizie, e lui è "devastato" dalla frattura emersa tra lui e la figlia minore. Le sorelle hanno già avuto a che vedere con lo scandalo che ha coinvolto il padre per il suo legame con Jeffrey Epstein, ma negli ultimi mesi sono emersi nuovi resoconti e dettagli. A ottobre Andrea è stato privato dei titoli da re Carlo con una dichiarazione in cui si affermava che "nonostante continui a negare le accuse contro di lui", le nuove misure erano "ritenute necessarie".

L'approccio di "nessun contatto" della principessa Eugenia nei confronti del padre è dovuto anche al fatto che è co-fondatrice dell'Anti-Slavery Collective, un'organizzazione per i diritti umani che si dedica alla prevenzione della schiavitù moderna e della tratta di esseri umani. Ed Epstein è morto in carcere in attesa di processo per accuse di traffico sessuale. Eugenia sarebbe turbata dal fatto che Andrea non si sia mai scusato pubblicamente con le vittime di Epstein. Sebbene la dichiarazione di re Carlo riguardo il fratello non facesse il nome esplicito di Epstein, concludeva: "Le Loro Maestà desiderano chiarire che i loro pensieri e la loro massima solidarietà sono stati, e rimarranno, con le vittime e i sopravvissuti di qualsiasi forma di abuso".

