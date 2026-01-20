circle x black
Cerca nel sito
 

Macron a Davos avverte l’Europa: “Rischiamo un mondo senza regole"

Con gli ormai consueti occhiali da sole specchiati a causa di un piccolo problema alla vista il capo dell’Eliseo apre il suo intervento con una stoccata a Trump: "Ho sentito che alcune guerre sono state risolte"

Emmanuel Macron - (Afp)
Emmanuel Macron - (Afp)
20 gennaio 2026 | 15.27
Redazione Adnkronos
LETTURA: 4 minuti

Una stoccata a Donald Trump sulle "guerre risolte", una critica ai nuovi dazi statunitensi e un richiamo all’Europa a rafforzare sovranità, autonomia e multilateralismo per evitare un mondo dominato dalla “legge del più forte”. Dal palco del World Economic Forum di Davos, Emmanuel Macron lancia un messaggio chiaro – e pungente – agli Stati Uniti e al suo presidente.

Stoccata a Trump

Con gli ormai consueti occhiali da sole specchiati a causa di un piccolo problema alla vista il capo dell’Eliseo apre il suo intervento con un’ironia che non passa inosservata, ricordando le affermazioni del leader americano che in più occasioni ha ricordato come dal suo ritorno alla Casa Bianca otto guerre si sono chiuse. "Questo è un periodo di pace, stabilità e prevedibilità", ha ironizzato Macron. Poi il capo dell'Eliseo ha fatto riferimento alle guerre nel mondo e, rivolgendosi a Trump, ha dichiarato di aver "sentito che alcune di loro sono state risolte".

Solo il giorno prima, Trump aveva scritto al primo ministro norvegese Jonas Gahr Støre lamentandosi del fatto che il suo Paese “ha deciso di non darmi il Premio Nobel per la Pace per aver fermato otto guerre”. Un’affermazione che Macron sembra ribaltare, sottolineando come il contesto globale sia tutt’altro che stabile.

"Dazi inaccettabile leva"

Nel suo discorso, il presidente francese attacca frontalmente anche la politica commerciale statunitense, denunciando “nuovi dazi inaccettabili” che “chiedono massime concessioni”. Dazi che, precisa, sono inaccettabili “soprattutto quando usati come mezzo di pressione”, con un chiaro riferimento alle tensioni legate alla Groenlandia. E sempre in un apparente riferimento ai piani di Trump di prendere il controllo dell'isola, Macron lancia un appello a "non perdere tempo con idee folli". "Non apriamo il vaso di Pandora o nuovi argomenti. E non è il momento per un nuovo imperialismo o un nuovo colonialismo".

Stiamo scivolando verso un mondo senza legge, dove solo la legge del più forte sembra contare”, avverte Macron, mettendo in guardia contro la normalizzazione dei conflitti, sempre più “ibridi” e che si estendono a molteplici ambiti, dalla sicurezza all’economia.

Da Davos, il presidente francese denuncia anche quella che definisce la “concorrenza” degli Stati Uniti, che “chiede massime concessioni e apertamente mira ad indebolire e subordinare l’Europa”. Macron critica “l’accumulazione di nuovi territori” e condanna qualsiasi “nuovo approccio coloniale”, invitando Francia e Unione europea a rafforzare sovranità e autonomia, puntando su un multilateralismo efficace.

"Difendere il multilateralismo"

L’Europa deve difendere il multilateralismo, che serve i nostri interessi e gli interessi di tutti coloro che si rifiutano di sottomettersi alla forza bruta”, afferma. Per riuscirci, sostiene, “abbiamo bisogno, da un lato, di maggiore sovranità, maggiore autonomia per gli europei e, dall’altro, di un multilateralismo efficace che produca risultati attraverso la cooperazione”.

Il capo dell'Eliseo auspica quindi "soluzioni collaborative" e un "dialogo cooperativo", citando come esempi la missione europea in Groenlandia intrapresa da diversi paesi europei in risposta alle minacce di Donald Trump, nonché le discussioni in seno al G7.

Macron sottolinea inoltre che l’Unione europea dispone di strumenti “molto potenti” in ambito commerciale e deve “utilizzarli” quando “non viene rispettata”, facendo riferimento allo Strumento anti-coercizione, il cosiddetto “bazooka”, come possibile risposta ai nuovi dazi annunciati dagli Stati Uniti.

Infine, il presidente francese ribadisce la visione europea come alternativa alla logica della forza: “Preferiamo il rispetto alla prepotenza”. L’Europa, ammette, “a volte è troppo lenta” e “ha bisogno di essere riformata”, ma resta “prevedibile, leale e dove si sa che le regole del gioco sono solo lo Stato di diritto”. Per “correggere gli squilibri globali”, conclude Macron, l’Ue deve essere “molto più forte e più autonoma”. “Crediamo davvero che abbiamo bisogno di più crescita, abbiamo bisogno di più stabilità in questo mondo. Ma preferiamo il rispetto ai prepotenti e preferiamo lo Stato di diritto alla brutalità. Siete i benvenuti in Europa e siete più che benvenuti in Francia”.

Nessuna riunione G7 giovedì a Parigi

Macron ha infine annunciato che non si terrà alcuna riunione del G7 giovedì a Parigi. "Non è prevista alcuna riunione. La presidenza francese è disponibile a organizzarne una", ha dichiarato Macron dopo che Trump aveva diffuso un messaggio ricevuto dal capo dell'Eliseo, in cui veniva proposta una riunione del G7 il 22 gennaio per cercare di risolvere le controversie transatlantiche, a partire dalla Groenlandia

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
macron trump trump macron macron davos macron oggi macron gazi macron occhiali da sole macron bazooka
Vedi anche
Meloni chiude la missione asiatica, le videonews dal nostro inviato
News to go
Maltempo, allerta rossa in Sardegna e Sicilia per nubifragi
News to go
Cina 2025, surplus commerciale record di quasi 2 miliardi di dollari
Anguillara, carabinieri sul luogo del ritrovamento del cadavere - Video
Renzi: "State sottovalutando Vannacci" - Video
Piantedosi: "Pacchetto sicurezza in Cdm entro gennaio, poi in Parlamento" - Video
News to go
Truffe su WhatsApp, come difendersi
News to go
Putin: "Relazioni Italia-Russia lasciano molto a desiderare"
HBO Max Italia, grande evento a Roma per celebrare nuova piattaforma streaming - Video
Arezzo, esplosione e crollo di una palazzina: le immagini dei soccorsi
News to go
In pensione a 64 anni nel 2026, quando è possibile
News to go
Giorgia Meloni, oggi il compleanno della premier


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza