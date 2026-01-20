circle x black
Minaccia dazi e messaggi postati su Truth, il doppio schiaffo di Trump a Macron

Tycoon all'attacco dopo il no di Parigi all'adesione al 'Board of Peace' per Gaza e le divergenze sulle mire Usa in Groenlandia

Donald Trump e il messaggio di Macron - Afp /Truth
20 gennaio 2026 | 09.22
Prima la minaccia di dazi "al 200%" per vini e champagne francesi, poi la pubblicazione di messaggi privati del numero uno dell'Eliseo su Truth. E' un doppio schiaffo quello arrivato a Macron dal presidente americano Donald Trump, all'attacco dopo il no di Parigi all'adesione al 'Board of Peace' per Gaza e le divergenze sulle mire Usa in Groenlandia, con altrettante minacce per nuove tariffe contro i Paesi Ue che invieranno militari sull'isola.

Minaccia dazi al 200% per Parigi

Trump ha minacciato stamane di imporre dazi del 200% su vini e champagne francesi: "Applicherò dazi del 200% sui suoi vini e champagne. E lui accetterà. Ma non è obbligato a farlo", le parole del tycoon ai giornalisti in Florida. Le frasi di Trump arrivano dopo che ieri l'entourage di Emmanuel Macron ha dichiarato che la Francia "non intende rispondere favorevolmente" in questa fase all'invito a partecipare al 'Board of Peace' per Gaza.

I messaggi di Macron diffusi su Truth

Il tycoon ha poi condiviso su Truth Social alcuni screenshot di un messaggio ricevuto oggi dal capo dell'Eliseo. ''Nota dal presidente Macron al presidente Trump. Caro amico, siamo perfettamente in linea rispetto alla Siria. Possiamo fare grandi cose sull'Iran. Non capisco quello che stai facendo sulla Groenlandia'', si legge nella nota che Macron ha scritto al presidente Usa.

E ancora: "Posso organizzare una riunione del G7 dopo Davos, a Parigi, giovedì pomeriggio. Posso invitare gli ucraini, i danesi, i siriani e i russi a margine. Ceniamo insieme a Parigi giovedì prima che torni negli Stati Uniti", termina il messaggio firmato 'Emmanuel'.

Ira di Parigi: "Inaccetabile"

Insieme alla conferma della diffusione di messaggi privati, dall'Eliseo arriva anche la condanna all'ultima uscita del tycoon. Le minacce del presidente americano Donald Trump di imporre dazi al 200% sui vini francesi e sullo champagne per convincere Macron a far parte del Board of Peace per Gaza sono infatti considerate ''inaccettabili e inefficaci", ha riferito l'entourage di Macron all'emittente Bfmtv spiegando di aver ''preso atto'' delle dichiarazioni di Trump.

