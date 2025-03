Nuovi guai per il principe Harry accusato di ''molestie su larga scala e bullismo'' dalla presidente dell'ente benefico Sentebale, Sophie Chandauka, dal quale il Duca del Sussex si era dimesso martedì.

Una fonte vicina agli ex amministratori di Sentebale ha definito "completamente infondate" la denuncia di Chandauka ritenendo che si tratti di ''una pura trovata pubblicitaria'' che il principe Harry e le persone che si sono dimesse insieme a lui si aspettavano. ''Rimangono fermi nelle loro dimissioni, per il bene dell'ente di beneficenza, e attendono con ansia che venga accertata la verità", hanno aggiunto le fonti.

Il principe Harry ha abbandonato il suo incarico di patrono dell'ente benefico da lui fondato in onore di sua madre, Diana, principessa del Galles. In una nota aveva spiegato, insieme al co-fondatore, il principe Seeiso del Lesotho, che erano stati costretti a dimettersi "in segno di sostegno e solidarietà" con il consiglio di amministrazione, che si era anch'esso dimesso a seguito a disaccordi con la presidente.