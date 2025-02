Il re giordano Abdullah II è stato ricevuto in udienza oggi da re Carlo III a Buckingham Palace a Londra. Lo rende noto il Palazzo reale condividendo su 'X' una foto del saluto tra i due. L'ultima volta che re Carlo e re Abdullah si sono incontrati è stato lo scorso novembre al castello di Windsor. In quell'occasione re Carlo ha nominato re Abdullah Cavaliere di Gran Croce del Royal Victorian Order, per celebrare i suoi 25 anni di Regno. Domani ricorre il 26esimo anno dall'ascesa al trono di re Abdullah, avvenuta il 7 febbraio 1999 dopo la morte del padre.

La famiglia reale britannica ha uno stretto legame con le controparti giordane. Re Carlo ha svolto cinque visite in Giordania dal 1965. Re Abdullah e la regina Rania hanno partecipato anche all'incoronazione di re Carlo il 6 maggio del 2023. Prima di allora, l'ultima visita ufficiale di re Abdullah a Londra era stata nel 2022. Lo stesso anno la regina Camilla aveva ospitato la regina Rania di Giordania a un ricevimento per sensibilizzare sulla violenza verso donne e ragazze.

Il legame tra la famiglia reale britannica e quella giordana va oltre i due monarchi. Il principe William e la principessa Kate hanno infatti partecipato alla cerimonia per nozze reali del principe ereditario di Giordania Al Hussein, che ha sposato l'architetto saudita Rajwa Al Saif al Palazzo Zahran di Amman. Presenti all'evento anche la principessa Beatrice e il marito Edoardo Mapelli Mozzi.

Inoltre il principe William e l'erede al trono Al Hussein hanno diverse cose in comune. Entrambi, infatti, si sono diplomati alla Royal Military Academy di Sandhurst. I due i principi condividono anche la passione per il calcio, come dimostra la fotografia che li ha immortalati insieme mentre guardano la partita Inghilterra-Panama della Coppa del Mondo 2018 sul divano del Palazzo Beit Al Urdun.