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Harry e Meghan, il ritorno nel Regno Unito? Un (vero) incubo per Buckingham Palace

Per un esperto reale, le attività dei Sussex potrebbero mettere in ombra quelle della Corona

Harry e Meghan - fotogramma/ipa
Harry e Meghan - fotogramma/ipa
03 settembre 2026 | 11.35
Cristiano Camera
LETTURA: 2 minuti

Il ritorno nel Regno Unito del Duca e della Duchessa di Sussex potrebbe rivelarsi un "incubo" per Buckingham Palace. L'avvertimento è del noto commentatore reale Richard Fitzwilliams, secondo cui "è probabile che gli impegni in agenda della Corona vengano oscurati dalle scelte di Harry e Meghan e da ciò che verrà loro richiesto, o non richiesto, da Buckingham Palace".

A incutere timori, sono in particolare le eventuali opportunità commerciali della moglie del secondogenito del sovrano, che potrebbero creare tensioni con la Casa Reale. L'esperto ha dichiarato a Fox News Digital che "l'incubo per il Palazzo è che la coppia non può essere controllata" e anche il fatto che, al momento, non ci sarebbero piani per un ritorno dei Sussex ai loro ruoli di membri attivi all'interno della famiglia reale.

Il ritorno nel Regno Unito

La coppia è rientrata in Gran Bretagna la scorsa settimana dalla California assieme ai figli Archie e Lilibet. Ha vissuto negli Stati Uniti per sei anni, ma ora si prevede che si stabiliranno in Gran Bretagna per un "periodo di tempo prolungato", con i bambini iscritti a scuole britanniche. I duchi di Sussex non svolgono più attività reali da quando hanno rinunciato ai loro incarichi sei anni fa per trasferirsi negli Stati Uniti. Da allora hanno colto diverse altre opportunità, come l'accordo milionario con Netflix.

Intanto si apprende, secondo quanto rivelato da una fonte interna all'Express, che il principe William e la principessa Catherine sarebbero stati informati del ritorno di Harry e Meghan Markle solo pochi giorni prima che la notizia a sorpresa venisse resa pubblica. Anche se Re Carlo accoglie di certo con favore l'opportunità di trascorrere più tempo con Harry e i suoi nipoti, il rapporto teso del suo secondogenito con suo fratello resta il nodo cruciale per una vera e propria reunion familiare. E per ora, i principi di Galles si astengono da qualsiasi "reazione impulsiva" alla decisione dei duchi di Sussex di stabilirsi nel Regno.

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ritorno Harry e Meghan Buckingham Palace opportunità commerciali tensioni con la Casa Reale periodo di tempo prolungato
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