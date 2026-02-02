circle x black
Intervento del Ministro Crosetto alla prima edizione del Forum difesa

02 febbraio 2026 | 13.08
“La storia attuale ci sta insegnando che la Difesa non può essere messa in competizione con le altre spese come sanità e istruzione, perché è un prerequisito affinché esistano le istituzioni. Pensavamo non fosse più così dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, ma oggi anche la difesa e la sicurezza non sono più certe, devono essere costruite e rafforzate, investendo”, ha detto Guido Crosetto, Ministro della Difesa, intervenuto alla prima edizione del Forum Difesa che si è tenuto a Roma, giovedì 29 gennaio. Al forum sono intervenuti, tra gli altri, il Ministro per la Protezione civile e le politiche del mare, Nello Musumeci, il Direttore dell’Agenzia Spaziale Italiana (Asi), Luca Vincenzo Maria Salomone, l’Amministratore delegato Fincantieri, Pierroberto Folgiero. Interpellato sull’industria della difesa italiana, il Ministro ha risposto: “A livello tecnologico è una delle migliori al mondo, ma ora servono maggiore velocità e costi più bassi. Nel panorama italiano ci sono realtà come Fincantieri che stanno accelerando, visto che ha dimostrato di essere in grado di raddoppiare la capacità di produzione nel giro di un anno”.

Il video dell’intervento del Ministro

