L’India rappresenta un partner sempre più rilevante per le imprese italiane e un interlocutore centrale nella proiezione economica del Paese nell’Indo-Pacifico. In questa prospettiva si inserisce l’incontro alla Farnesina tra il Ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani e il Ministro del Commercio e dell’Industria indiano, Piyush Goyal, che hanno aperto i lavori della 23° sessione del Comitato congiunto di cooperazione economica Italia-India, tenutosi lo scorso 18 novembre. Al centro del confronto investimenti, innovazione tecnologica, infrastrutture, energia e connettività, in una fase di consolidamento del partenariato strategico tra i due Paesi. Attenzione particolare è stata dedicata alle prospettive di crescita dell’interscambio commerciale, con l’obiettivo di raggiungere 20 miliardi di euro entro il 2029, anche grazie all’accordo di libero scambio UE-India. La giornata è proseguita con il Forum imprenditoriale Italia-India, che ha riunito oltre 250 imprese e startup per favorire nuove collaborazioni nei settori industriali e tecnologici, anche valorizzando le opportunità offerte dal corridoio IMEC tra India, Medio Oriente ed Europa.

Il comunicato della Farnesina