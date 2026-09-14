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Italia e Paesi Bassi uniti nella cooperazione per la Difesa europea

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14 settembre 2026 | 17.26
Redazione Adnkronos
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Innovazione, sicurezza europea e partnership industriale al centro del confronto tra il Ministro della Difesa Guido Crosetto e il Vice Primo Ministro e Ministro della Difesa dei Paesi Bassi Dilan Yeşilgöz-Zegerius, che si sono incontrati il 9 settembre a Roma. I due ministri hanno affrontato le principali sfide attuali e future con particolare attenzione alle minacce ibride, cyber e alla disinformazione, per le quali una maggiore cooperazione è ritenuta essenziale per sostenere la resilienza delle società e la protezione delle infrastrutture critiche. Sul piano europeo, il colloquio ha sottolineato la necessità di consolidare una capacità di difesa comune in grado di rafforzare il pilastro europeo della NATO e coinvolgere maggiormente tutti i Paesi del continente. Crosetto e Yeşilgöz-Zegerius hanno espresso interesse a sviluppare nuove forme di collaborazione bilaterale, anche attraverso una maggiore sinergia tra le rispettive industrie della difesa. Infine, è stato ribadito il comune sostegno all’Ucraina per giungere a una pace giusta e duratura.
Il comunicato della Difesa

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cooperazione per la Difesa europea innovazione sicurezza europea partnership industriale
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