Italia e Paesi Bassi uniti nella cooperazione per la Difesa europea

Innovazione, sicurezza europea e partnership industriale al centro del confronto tra il Ministro della Difesa Guido Crosetto e il Vice Primo Ministro e Ministro della Difesa dei Paesi Bassi Dilan Yeşilgöz-Zegerius, che si sono incontrati il 9 settembre a Roma. I due ministri hanno affrontato le principali sfide attuali e future con particolare attenzione alle minacce ibride, cyber e alla disinformazione, per le quali una maggiore cooperazione è ritenuta essenziale per sostenere la resilienza delle società e la protezione delle infrastrutture critiche. Sul piano europeo, il colloquio ha sottolineato la necessità di consolidare una capacità di difesa comune in grado di rafforzare il pilastro europeo della NATO e coinvolgere maggiormente tutti i Paesi del continente. Crosetto e Yeşilgöz-Zegerius hanno espresso interesse a sviluppare nuove forme di collaborazione bilaterale, anche attraverso una maggiore sinergia tra le rispettive industrie della difesa. Infine, è stato ribadito il comune sostegno all’Ucraina per giungere a una pace giusta e duratura.

Il comunicato della Difesa