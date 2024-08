Primo giorno di Venezia 81, prima sfilata di star. Oggi gli occhi - soprattutto dei più giovani, che hanno atteso ore (alcuni oltre 24) per vederla - sono tutti per Jenna Ortega, la giovane protagonista di 'Mercoledì' che al Lido torna proprio con Tim Burton per presentare 'Beetlejuice Beetlejuice'. Il look sfoggiato per il photocall, un completo pantalone e giacca doppiopetto bordeaux, ha incantato i fan. A completare il look è la borsa a righe bianche e nere: una citazione dello 'spiritello porcello' del film che inaugura la Mostra del cinema.