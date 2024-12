Bandierine Usa in ogni angolo, striscioni esposto sui balconi di fronte alla chiesa nella piazza principale di Gesso, piccolo villaggio di Messina, per accogliere la First Lady, Jill Biden. Su uno striscione si legge "Welcome to Gesso' e su un altro 'You will always have home here' (Avrai sempre una casa qui). La First Lady, dopo la visita alla base di Sigonella (Catania) raggiunge quindi una Gesso, blindata. I giornalisti sono stati portati da Villafranca Tirrena a bordo di un pulmino, perché il villaggio è off limits.