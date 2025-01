La conferenza stampa di inizio anno del Presidente del Consiglio

Come di consueto con l’inizio del nuovo anno si è svolta la conferenza stampa del Premier organizzata dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti e dall’Associazione stampa parlamentare. Una quarantina le domande selezionate sottoposte a Giorgia Meloni, diverse delle quali su Elon Musk e sul caso Starlink, sul quale il Presidente ha ribadito di non aver sottoscritto alcun contratto con nessuna delle società di Musk. Tra i temi affrontati nella conferenza stampa, il caso Cecilia Sala che secondo Giorgia Meloni si è risolto positivamente grazie a “un lavoro di triangolazione diplomatica con Iran e Usa”. Lavoro, riforme, Piano Mattei, Donald Trump, Stellantis, centri per migranti in Albania, dimissioni di Elisabetta Belloni, sono stati gli altri argomenti delle domande poste al Capo dell’esecutivo. In particolare, Meloni ha dichiarato che ampliare il Piano Mattei è uno degli obiettivi del Governo per il 2025 sia ampliando la lista di Paesi africani destinatari degli interventi del Piano che mediante l’internazionalizzazione del Piano stesso con il maggiore coinvolgimento di Paesi europei e del G7. Sul tema migranti, il Premier ha dichiarato che i centri in Albania sono pronti per essere operativi. In tema di conflitto in Ucraina, per Meloni Donald Trump non si starebbe disimpegnando come da più parti affermato. In tema di economia nazionale, il Presidente Meloni ha affermato: “Non ci sono questioni rimaste al palo, taglio del cuneo fiscale, aliquote, decontribuzione, tasse, ora va dato un segnale al ceto medio”. Infine, uno sguardo al futuro politico, alla domanda se sia intenzionata a ricandidarsi nel 2027 o in caso di elezioni anticipate, la Meloni si è dichiarata incerta e che valuterà quando sarà il momento anche sulla base dei risultati che avrà raggiunto in quel momento.

