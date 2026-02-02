circle x black
Cerca nel sito
 

L’agenda del premier

02 febbraio 2026 | 13.13
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

Mercoledì 4 febbraio alle ore 15:30, il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, incontra a Palazzo Chigi il Primo Ministro del Governo della Repubblica Ceca, Andrej Babiš.

Giovedì 5 febbraio alle ore 15:30, il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, incontra a Palazzo Chigi il Presidente eletto della Repubblica del Cile, José Antonio Kast.

Venerdì 6 febbraio 2026, Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, partecipa alla Cerimonia di Apertura dei XXV Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026, venerdì 6 febbraio alle ore 20:00 allo Stadio "Giuseppe Meazza" di San Siro, Milano.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Premier Governo Olimpiadi
Vedi anche
News to go
Case occupate, Salvini vuole nuova stretta
Scontri al corteo per Askatasuna, l'incontro di Meloni con gli agenti feriti: "Italia giusta è con voi" - Video
Diverse esplosioni in Iran, auto distrutte e palazzi sventrati: video
News to go
Festival del cinema di Pompei: per 2026 progetto per giovani talenti emergenti
News to go
Petrolio, il prezzo non scende più: dollaro debole compromette l'export
Onorato: "Al centrosinistra serve una nuova forza politica riformista e civica" - Video
News to go
A Roma arriva il badante di condominio, via libera alla proposta
Salvini: "Togliere i soldi del ponte per gli alluvionati? Assolutamente no" - Video
News to go
Decreto Milleproroghe 2026, riammessi alcuni emendamenti
Maltempo in Sicilia, la situazione a 10 giorni dal ciclone Harry - Videoselfie dalla nostra inviata
Maturità 2026, il ministro Valditara parla delle novità - Video
Bella Ciao e sala stampa occupata, la protesta dell'opposizione contro il convegno sulla remigrazione alla Camera - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza