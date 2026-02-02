L’agenda del premier

Mercoledì 4 febbraio alle ore 15:30, il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, incontra a Palazzo Chigi il Primo Ministro del Governo della Repubblica Ceca, Andrej Babiš.
Giovedì 5 febbraio alle ore 15:30, il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, incontra a Palazzo Chigi il Presidente eletto della Repubblica del Cile, José Antonio Kast.
Venerdì 6 febbraio 2026, Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, partecipa alla Cerimonia di Apertura dei XXV Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026, venerdì 6 febbraio alle ore 20:00 allo Stadio "Giuseppe Meazza" di San Siro, Milano.