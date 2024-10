A Roma il Global Welfare Summit, il più importante evento italiano dedicato al welfare globale

Si è svolto a Roma, nella suggestiva cornice di Villa Miani, il Global Welfare Summit, il più importante evento sul welfare globale in Italia. Dieci i pilastri del concetto di ‘welfare globale’, coniato dall’osservatorio Italian Welfare: previdenza, sanità, genitorialità, caregiving, coperture assicurative per grandi rischi - premorienza, invalidità e non autosufficienza -, work-life integration, wellbeing fisico e psicologico, formazione e crescita personale, misure di sostegno al reddito ed educazione al welfare.