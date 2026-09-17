A Safety Expo Manuela Nicolosi porta l'esperienza dell'arbitraggio internazionale nel mondo della prevenzione

Sul campo una decisione sbagliata può cambiare una partita. Sul lavoro può cambiare o togliere una vita. E' il punto di partenza della riflessione di Manuela Nicolosi, arbitra internazionale dal 2010, protagonista oggi a Safety Expo 2026 – Sicurezza sul Lavoro, alla Fiera di Bergamo, dell'incontro 'Arbitrare la sicurezza. Decisioni che fanno la differenza'. Nicolosi ha messo a confronto due ruoli apparentemente lontani, ma accomunati da una stessa responsabilità: saper leggere ciò che accade, prevenire il rischio e avere il coraggio di intervenire prima che sia troppo tardi.