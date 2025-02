Albano (Mef): "Nuovo polo logistico Sonepar esempio di attrattività del Paese"

"E' un onore per me partecipare oggi all'inaugurazione del nuovo polo logistico della Sonepar a Pomezia, perché l'apertura di un nuovo stabilimento rappresenta sempre un traguardo importante, fondamentale non solo per la città, per l'intero Centro-Sud, le isole e per tutto e per tutto il sistema produttivo nazionale. L'inaugurazione di oggi è un momento importante per il Paese, per il governo, perché ogni investimento sul territorio nazionale dimostra che l'Italia è una nazione attrattiva, competitiva, capace di attrarre e valorizzare investimenti strategici". Così Lucia Albano, sottosegretario al ministero dell’Economia e delle Finanze, intervenendo all’inaugurazione del nuovo polo logistico di Sonepar a Pomezia.

"Gli investimenti Sonepar - spiega - si stanno configurando come un modello all'avanguardia per tecnologia, ma anche per sostenibilità. Il polo logistico di Pomezia è il secondo sito altamente automatizzato realizzato in Italia dopo quello di Padova. L'elevata automazione non solo garantirà maggiore efficienza e qualità, ma migliorerà le condizioni di sicurezza per i lavoratori. Inoltre, il sito ha ottenuto una prestigiosa certificazione di sostenibilità ambientale. Utilizza macchinari che riducono del 50% i materiali d'imballaggio, con un notevole abbattimento dei costi ambientali. Quindi un esempio virtuoso di come efficienza, logistica e sostenibilità possono andare di pari passo. In un momento in cui il mondo sta vivendo sfide globali molto complesse, la realizzazione di progetti come questo non solo consolida il nostro sistema logistico, ma favorisce anche la competitività e l'occupazione, creando nuove opportunità per il territorio e per i cittadini".

Il sottosegretario Albano si focalizza poi sull’impegno del governo a supporto delle realtà imprenditoriali made in Italy: "Come governo intendiamo fare la nostra parte e proseguire nel nostro cammino di supporto alle imprese italiane per aiutarle a liberare energie. Abbiamo garantito la stabilità, abbiamo disegnato una strategia per questa nazione, così come ogni impresa disegna la propria strategia. Perché chi investe, in fin dei conti, scommette su un'idea, scommette su una visione. E se non ci sono idee non ci possono essere investimenti. Abbiamo sostenuto questi investimenti e l'occupazione necessaria a realizzare questi investimenti perché l'Italia sia sempre più attrattiva. Abbiamo dato chiaro il messaggio che lo Stato non avrebbe disturbato chi vuole lavorare. Lo abbiamo fatto con la riforma fiscale, abbiamo inciso profondamente sul cuneo fiscale".

Il sottosegretario Albano, ricorda poi i risultati ottenuti sul fronte occupazionale: “I dati ci dicono che abbiamo superato i 24 milioni di lavoratori. Mai così tanti italiani avevano lavorato dall'Unità d'Italia ad oggi. Il tasso di occupazione globale è salito sopra al 60% e quello femminile, mi preme sottolinearlo ha superato per la prima volta il tetto dei 10 milioni di donne lavoratrici”.

Riferendosi sulle ripercussioni positive delle strategie del governo sull’economia ricorda: "La Borsa ha recuperato, ha dei risultati brillanti. Lo spread ha un valore dimezzato. C'è un rinnovato appeal dei titoli pubblici italiani e questo è uno dei dati che preferisco, perché si tratta della fiducia che viene riposta nell'Italia. Un valore record che non si era mai registrato prima”.

In chiusura un passaggio sulle prossime sfide da affrontare: “Lavoriamo sulla produttività, lavoriamo per ridurre la burocrazia, che rappresenta uno scoglio nella scelta spesso di investire in Italia, ma certamente continuiamo a essere a fianco alle imprese”.