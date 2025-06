Damiano (Centro Studi Lavoro e Welfare) : “Intelligenza artificiale può essere un aiuto per la prevenzione”

“L'intelligenza artificiale può aiutare se i nuovi dispositivi della digitalizzazione dell'intelligenza artificiale vengono utilizzati per la prevenzione, si tratta del badge per i cantieri intelligenti, dei microchip, dei dispositivi di protezione individuale, delle web app per monitorare l'utilizzo di questi dispositivi da parte delle squadre di lavoro impegnate nei lavori più rischiosi, dell'edilizia, dell'agricoltura, delle lavorazioni della chimica o negli appalti a cascata.” Sono le parole di Cesare Damiano già Ministro del Lavoro e oggi Presidente Centro Studi Lavoro e Welfare,intervenuto a Bologna al convegno “Per un ambiente di lavoro sano e sicuro” organizzato dal Confsal Confederazione Generali Sindacati Autonomi dei Lavoratori. “L'uomo però deve rimanere al centro di questo processo, l'umano deve guidare questa evoluzione tecnologica e non il contrario”