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A Francoforte 'Capitale mondiale del design 2026' di scena atmosfere per una vita migliore

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Un titolo condiviso con la regione del Rhine-Main

A Francoforte 'Capitale mondiale del design 2026' di scena atmosfere per una vita migliore
23 maggio 2026 | 14.19
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Francoforte e la regione del Rhine-Main, in Germania, sono state designate 'Capitale mondiale del design' per il 2026. Per celebrare questo titolo, un programma dedicato di eventi, intitolato 'Design for Democracy. Atmospheres for a better life' ('Design per la democrazia. Atmosfere per una vita migliore'), che vuole evidenziare il passato, il presente e il futuro del design urbano, dedicandosi alle molteplici sfide del nostro tempo, come l'edilizia sostenibile, lo sviluppo di alloggi a prezzi accessibili, i concetti di mobilità ecocompatibili, la conservazione e l'espansione delle aree verdi per migliorare l'integrazione sociale. Fra gli appuntamenti centrali Open - Design Week Frankfurt Rhine-Main in programma dal 5 al 14 giugno.

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Per l'occasione, è stato pubblicata anche una 'open call', per la presentazione di idee e progetti finalizzati a "progettare secondo lo stile di vita". Un momento clou sarà il 'Young Talent Design Campus', che si terrà durante l'estate nel quartiere fieristico di Francoforte. Più di 1.000 giovani designer emergenti, rappresentanti di università di tutto il mondo, si confronteranno ponendosi una domanda chiave: come progettare un modo migliore di vivere. I partecipanti si impegneranno a sviluppare idee per il futuro nei settori chiave del lavoro, dell'edilizia e dell'abitare, della vita, dell'istruzione, dell'industria, della sanità, del consumo, della cultura e dei media, della mobilità, degli spazi pubblici e dello sport. Workshop interattivi e forum di discussione aperti si porranno l'obiettivo di sviluppare idee innovative per riconquistare la coesione sociale. Questo formato, in particolare, invita i partecipanti ad un coinvolgimento attivo nella ricerca di soluzioni alle sfide del nostro tempo.

Ma la Capitale mondiale del design si estende oltre i confini cittadini di Francoforte, coinvolgendo pienamente la regione del Rhine-Main. In collaborazione con città vicine come Darmstadt (Matilda Heights), Hanau (nuovo design del centro cittadino), Offenbach (nuova biblioteca principale), nonché Wiesbaden, Rüsselsheim e Kelkheim, l'iniziativa contribuirà a realizzare progetti di 'design del futuro', volti a promuovere lo scambio regionale e internazionale.

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Capitale mondiale del design 2026 Design for Democracy. Atmospheres for a better life Open Design Week Frankfurt Rhine Main Young Talent Design Campus
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