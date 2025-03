Engel & Völkers Italia, da location e qualità appeal aree più prestigiose del Paese

"Il mercato immobiliare di pregio in Italia si conferma dinamico, registrando una crescita stabile dei prezzi e un aumento della domanda nell’ultimo anno, trainata sia da acquirenti italiani che internazionali". A dirlo in un’intervista all’Adnkronos/Labitalia Muhannad Al Salhi, ceo Engel & Völkers Italia in occasione del primo Market report Italia dedicato al mercato del pregio. "Il report – afferma - realizzato in collaborazione con Nomisma, offre una panoramica completa del mercato immobiliare di pregio su tutto il territorio italiano, è un unicum del settore, mai realizzato da nessun competitor a livello nazionale. Collaboriamo già da anni con Nomisma per la realizzazione dei nostri Market Report relativi alle città di Milano e Roma, per la prima volta abbiamo voluto allargare l’analisi a tutto il territorio nazionale. E' stato uno sforzo importante, ma crediamo che possa essere uno strumento di valore per comprendere lo stato attuale del mercato, intercettare nuovi potenziali trend o sfide e aiutarci così a rispondere al meglio alle richieste dei nostri clienti".

"La nostra analisi - spiega - evidenzia come le aree più prestigiose del Paese, grazie a fattori come location, contesto e qualità degli immobili, mantengano un forte appeal. Il rinnovato interesse per residenze di alta qualità ci spinge a una continua ricerca dell’eccellenza. Puntiamo a soddisfare le necessità di acquirenti e investitori, con un’offerta immobiliare distribuita capillarmente su tutto il territorio nazionale".

"Engel & Völkers - ricorda Muhannad Al Salhi - è oggi un marchio di lusso riconosciuto a livello globale, con una storia di successo lunga 45 anni. Il nostro approccio innovativo ci ha permesso di crescere mantenendoci sempre fedeli alla nostra identità, sin dalla fondazione in Germania nel 1977. Attualmente siamo presenti in 35 Paesi, con oltre 1.000 agenzie a livello globale. Ogni giorno offriamo ai nostri clienti un ampio portafoglio di immobili di qualità e di alta gamma attraverso un servizio fortemente personalizzato e di alto profilo".

"Uno dei nostri punti di forza - sostiene - è sicuramente la presenza capillare su tutto il territorio italiano a copertura dei mercati più strategici per gli acquirenti nazionali e internazionali. Nel 2024 abbiamo proseguito la strategia di espansione del brand, grazie alle recenti aperture dei nostri Market center di Bologna nel 2023 e di Firenze e Roma 2 nel 2024, che si sono affiancati al Market Center già presente a Roma Centro. L’Italia è inoltre uno dei pochi Paesi in cui il Business Diretto si affianca alla rete in franchising che conta oltre 100 agenzie e oltre 1.300 collaboratori; in parallelo abbiamo anche siglato nel 2024 10 nuovi contratti di affiliazione aprendo altrettanti shop sul territorio".

"Riteniamo - osserva - che ciò che fa la differenza in E&V sia la qualità del servizio offerto. Portiamo ovunque nel mondo la nostra competenza ed esperienza, formiamo in modo continuo agenti, consulenti e collaboratori grazie alla nostra academy interna e analizziamo continuamente il settore per anticipare i trend, comprenderne l’andamento e offrire il miglior servizio possibile".

"Negli ultimi anni - ricorda - abbiamo investito tanto anche nelle nuove tecnologie, crediamo infatti che il domani del real estate, anche di pregio, non possa essere altro che digitale. Per questo abbiamo, sia a livello internazionale che italiano, strutturati dipartimenti IT, Crm & marketing; abbiamo lanciato a luglio il nostro nuovo sito Web, utilizziamo l’IA per ottimizzare i processi di comunicazione e valorizzazione degli immobili e stiamo virando sulle business card Nfc per i nostri agenti".

"Il 2024 - sottolinea Muhannad Al Salhi - è stato per noi un anno positivo nonostante un contesto macroeconomico e geopolitico difficile e incerto. Solo in Italia abbiamo registrato una crescita a doppia cifra, pari al 20% di crescita del fatturato da commissioni, mentre a livello globale abbiamo registrato una crescita complessiva del 13% raggiungendo 1,24 miliardi di euro di fatturato".

"Segnali incoraggianti - spiega - che ci permettono di guardare al 2025 con cauto ottimismo, forti della fiducia e soddisfazione dei nostri clienti sia in Italia che nel mondo. L’Outlook del network Engel & Völkers per il 2025 indica infatti un consolidamento del mercato di pregio, con un incremento medio dei prezzi quasi ovunque sul territorio nazionale, più stazionario in alcune località".

"La domanda di immobili di alta qualità - dice - continuerà a crescere a nostro avviso, con particolare attenzione all’efficienza energetica e alla presenza di spazi esterni. Nelle grandi città, l'interesse per le zone meno centrali, ma ben collegate, potrebbe registrare un aumento, trainato dalle nuove infrastrutture e dagli sviluppi urbanistici".