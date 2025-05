Forum Pa, dal 19 al 21 maggio torna confronto tra soggetti pubblici e privati dell'innovazione

Dal 19 al 21 maggio torna Forum Pa, l’evento annuale di confronto tra i soggetti pubblici e privati dell’innovazione organizzato da FPA, società del Gruppo Digital360, in programma a partire dalle ore 9 presso il Palazzo dei Congressi di Roma. In questa edizione proveremo a capire insieme come costruire una 'Pa aumentata': una Pa che sappia utilizzare al meglio il valore portato da persone, tecnologie avanzate e relazioni collaborative, per avviare una forte trasformazione, che la mantenga protagonista del futuro del Paese.

Persone, tecnologie e relazioni sono quindi le leve su cui agire per realizzare una Pa in grado di perseguire i grandi obiettivi di policy, anche attraverso l’utilizzo intelligente dei fondi europei (Pnrr e fondi Sie): dal lavoro pubblico aumentato all’innovazione sostenibile, dallo sviluppo di una nuova capacità amministrativa alla competitività del Paese e dei sistemi territoriali, fino allo sviluppo di nuovi modelli di governance dell’innovazione. Questi temi saranno quindi al centro del programma congressuale di Forum Pa 2025: nei tre giorni si alterneranno convegni di scenario e convegni dedicati ad approfondimenti verticali, speech, 'conversazioni con...', talk e rubriche, seminari, academy formative e tavoli di lavoro collaborativo, con ospiti del panorama nazionale e internazionale. Nella giornata di apertura sarà presentata l’annuale ricerca di FPA sul lavoro pubblico. Il terzo giorno, invece, saranno svelati i vincitori del 'Premio Pa aumentata', iniziativa che, come ogni anno, vuole scoprire e valorizzare i migliori progetti realizzati da amministrazioni (centrali e locali), ma anche da associazioni e start up.

Tra gli ospiti già confermati: Paolo Zangrillo, ministro per la Pubblica Amministrazione; Matteo Piantedosi, ministro dell'Interno; Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica; Giuseppe Valditara, ministro dell'istruzione e del merito; Daniela Santanchè, ministro del Turismo; Alessio Butti, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'Innovazione Tecnologica e Transizione Digitale; Alessandro Morelli, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega alla programmazione e al coordinamento della politica economica; Alberto Barachini, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all’informazione e all’editoria. E ancora, il presidente di Istat Francesco Maria Chelli, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi.