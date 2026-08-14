L'estate è il momento dell'anno in cui molti imprenditori, freelance e titolari di piccole imprese rallentano il ritmo e si concedono qualche giorno di pausa. Ma se gli uffici chiudono, la gestione finanziaria dell'azienda continua: bonifici in uscita, fatture da incassare, abbonamenti, pagamenti ai fornitori e spese ricorrenti che non si fermano con le ferie. Per questo motivo, partire senza aver verificato lo stato di salute delle proprie finanze può trasformare il rientro in una corsa contro il tempo tra pagamenti dimenticati, problemi di liquidità e attività amministrative accumulate. Per aiutare pmi, freelance e partite Iva ad affrontare con maggiore tranquillità la pausa estiva, Vivid, piattaforma finanziaria europea specializzata in business banking e soluzioni di tesoreria per le imprese, ha realizzato una pratica check-list finanziaria con gli aspetti da verificare prima di chiudere il computer e partire.

"Per una piccola impresa il periodo estivo rappresenta un'occasione preziosa per fermarsi e fare il punto sulla gestione finanziaria del business. Oggi la tecnologia consente di monitorare conti, pagamenti e spese ovunque ci si trovi, semplificando la gestione quotidiana e lasciando agli imprenditori più tempo per concentrarsi sulla crescita della propria attività", commenta Gianluigi Girardi, country manager di Vivid Italia.

Ecco la check-list finanziaria prima delle ferie. 1) Fare il punto sulla liquidità: il saldo del conto racconta solo una parte della situazione. Prima della pausa è importante verificare anche gli incassi attesi, i pagamenti già programmati e le uscite previste nelle settimane successive, così da avere un quadro completo della disponibilità finanziaria. 2) Controllare le scadenze in calendario: fatture, stipendi, contributi, imposte, canoni e fornitori: verificare quali pagamenti cadranno durante il periodo di ferie permette di evitare ritardi e dimenticanze.

3) Programmare pagamenti e bonifici: quando possibile, predisporre in anticipo bonifici ricorrenti e trasferimenti consente di mantenere operativa l'azienda anche in assenza del titolare. 4) Verificare gli incassi ancora aperti: prima di partire è utile controllare quali fatture risultano ancora insolute e, se necessario, inviare un promemoria ai clienti. Ridurre i tempi di incasso significa migliorare la liquidità disponibile anche durante la pausa estiva. 5) Fare un check delle spese aziendali: l'estate rappresenta anche un buon momento per rivedere abbonamenti, servizi e costi ricorrenti, eliminando eventuali spese non più necessarie. 6) Controllare carte aziendali e autorizzazioni: verificare plafond, utenti autorizzati e strumenti di pagamento disponibili ai collaboratori permette di gestire eventuali necessità operative anche durante l'assenza. 7) Mettere al sicuro l'accesso ai conti: aggiornare password, verificare i dispositivi autorizzati e utilizzare sistemi di autenticazione avanzata contribuisce a ridurre il rischio di accessi non autorizzati in un periodo in cui l'azienda è meno presidiata. 8) Non condividere nome utente e password: i conti aziendali offrono la possibilità di creare credenziali personalizzate e con diversi livelli di operatività, rendendo più sicure le operazioni finanziarie.

9) Pianificare il rientro: dedicare qualche minuto all'organizzazione delle principali attività finanziarie previste per settembre – pagamenti, investimenti, rinnovi o nuove iniziative – consente di riprendere il lavoro con maggiore efficienza. 10) Aggiornarsi sulle novità fiscali: l’estate è anche un buon momento per dedicare del tempo per informarsi su nuovi obblighi normativi all’orizzonte e prodotti finanziari innovativi che aiutano ad ottimizzare meglio il business.

La tecnologia come alleata della serenità: per micro e piccole imprese il tempo rappresenta una risorsa tanto preziosa quanto il capitale. Disporre di strumenti digitali che consentano di monitorare la liquidità in tempo reale, gestire pagamenti e carte aziendali da un'unica piattaforma e avere sempre una visione aggiornata delle finanze permette di affrontare anche i periodi di pausa con maggiore tranquillità, riducendo le attività amministrative e mantenendo il pieno controllo del business ovunque ci si trovi.