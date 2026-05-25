Festival del Lavoro, chiusura tra salari, sicurezza e legalità

Si chiude alla Nuvola dell'EUR la diciassettesima edizione del Festival del Lavoro. Nell'ultima giornata la ministra Marina Calderone ha affrontato i temi del salario giusto, della contrattazione collettiva e della sicurezza sul lavoro, visitando anche lo stand Inail dedicato alle nuove tecnologie. Spazio poi alla Giornata della Legalità, nel ricordo della Strage di Capaci, con la presentazione del cortometraggio "Il Quaderno di Tommaso". A chiudere il Festival l'intervento del presidente dei Consulenti del Lavoro Rosario De Luca, che ha già guardato alla prossima edizione della manifestazione.