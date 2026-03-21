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Futuro e IA, don Luca Peyron "Il lavoro di domani è vocazione"

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21 marzo 2026 | 14.40
Redazione Adnkronos
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"Il futuro del lavoro è legato al futuro del rapporto tra umano e macchina - afferma don Luca Peyron dell'Istituto Italiano per L'Intelligenza Artificiale applicata all'Industria, intervenuto al congresso interregionale dei consulenti del lavoro Piemonte Valle d'Aosta - Il nostro futuro è legato a come e quanto l'essere umano potrà essere valorizzato all'interno di un'organizzazione. L'unico modo per cui un essere umano possa essere contento di lavorare è se quello che fa manifesta quello che lui è: il lavoro di domani, dunque, è vocazione".

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