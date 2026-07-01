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Riunione a Palazzo Chigi con Meloni, Tajani, Crosetto e Giorgetti in vista del vertice Nato

L'incontro per fare il punto in vista del summit di Ankara del 7-8 luglio

Palazzo Chigi - 123RF
Palazzo Chigi - 123RF
01 luglio 2026 | 19.12
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Secondo quanto si apprende da fonti governative, è in corso a Palazzo Chigi una riunione: partecipano, oltre alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, il ministro della Difesa Guido Crosetto e il titolare del Mef Giancarlo Giorgetti.

L'incontro, secondo quanto riferito dalle stesse fonti, è stata convocato per fare il punto della situazione in vista del vertice Nato di Ankara del 7-8 luglio.

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