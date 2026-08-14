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Migranti, Meloni: "In Ue molti condividono Italia su priorità difesa sicurezza"

La premier in un'intervista al direttore di 'MF-Milano Finanza': "Per il 15 rischio nuova ondata che impone massima attenzione"

Giorgia Meloni - Afp
Giorgia Meloni - Afp
14 agosto 2026 | 07.32
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Sui migranti, "già oggi la stragrande maggioranza delle Nazioni europee condivide la posizione che l'Italia ha espresso in questi giorni. Cioé che la priorità dell'Europa sia proteggere le frontiere esterne dall'immigrazione incontrollata, escludere ogni rischio di sicurezza e terrorismo, difendere la libertà di circolazione che è alla base del sistema Schengen". Lo sottolinea la premier Giorgia Meloni in un'intervista al direttore di 'MF-Milano Finanza' Roberto Sommella ricordando che "la grave crisi migratoria che si è aperta a Ceuta e la possibile nuova ondata, prevista dalle stesse autorità spagnole per il 15 agosto, ci impongono la massima attenzione e la necessità di continuare ad adottare tutte le misure necessarie".

"In questi anni- sottolinea - abbiamo dimostrato sul fronte migratorio come su altri temi che l'approccio dell'Europa può cambiare. E il governo italiano continuerà a avorare affinché i risultati raggiunti finora si possano consolidare e si possa fare di più e meglio". "Percorrendo, ad esempio - suggerisce - la strada aperta dal Regolamento rimpatri sugli hub nei paesi terzi, come su altre soluzioni innovative al di fuori dell'Europa".

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