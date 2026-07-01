circle x black
Cerca nel sito
 

LIVE

Wimbledon, oggi Sinner-Borges - Diretta

Il tennista azzurro sfida il portoghese nel secondo turno dello Slam di Londra

Jannik Sinner - Ipa/Fotogramma
Jannik Sinner - Ipa/Fotogramma
01 luglio 2026 | 13.21
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Jannik Sinner torna in campo a Wimbledon 2026. Oggi, mercoledì 1 luglio, il fuoriclasse azzurro affronta Nuno Borges nel secondo turno dello Slam inglese. Il numero uno del ranking Atp arriva dal successo al debutto contro il serbo Kecmanovic, mentre il portoghese arriva dal successo contro Boyer. Il vincitore affronterà uno tra Jenson Brooksby e Ignacio Buse al terzo turno.

﻿

In caso di passaggio del turno, l'azzurro sfiderà uno tra Brooksby e Buse.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
sinner sinner borges sinner borges oggi sinner borges live sinner borges diretta wimbledon
Vedi anche
Rettore Tor Vergata: "Due studi universitari durante il concerto di Ultimo"
Spider-Man: Brand New Day e la 'guest star' d'eccezione, c'è Messi nel nuovo video
Il salvataggio del cucciolo di daino, la mamma lo aveva smarrito - Video
Roma, i fan di Ultimo in tenda in attesa del 4 luglio: "Siamo una famiglia bellissima" - Video
Mondiali 2026, anche la polizia di Dallas omaggia la Norvegia con la Viking Row - Video
Topolino sulle strade del Vaticano, Thorel (Fiat): "Primo Stato a emissioni zero entro 2030" - Video
"E' la rivincita dei poveri", il ct del Paraguay e l'impresa contro la Germania - Video
News to go
Saldi estivi 2026, quando iniziano: il calendario
Brasile 'miracolo' al fotofinish, la torcida delle suore esplode - Video
News to go
Ddl Caccia all'esame della Camera, Commissione Ue vigila
Paraguay vola agli ottavi, ma il rigore decisivo non si vede in tv - Video
Messico, i tifosi assediano l'hotel dell'Ecuador: caos per tutta la notte - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza