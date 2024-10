Global Welfare Summit, Castrignanò: “Dati evidenziano divario welfare tra pmi e grandi imprese”

“Il welfare è diventato un tema ormai indispensabile per il benessere dei lavoratori e dei cittadini. I dati del nostro Osservatorio hanno evidenziato che c'è una grande differenza tra le piccole e medie imprese e le grandi imprese in particolare”. Sono le parole di Stefano Castrignanò, direttore Osservatorio Italian Welfare, a margine del 'Global Welfare Summit', il più importante evento sul welfare globale in Italia, in svolgimento a Villa Miani a Roma, organizzato da Italian Welfare e patrocinato dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.