Crescono i fatturati nel Nord Ovest, in Piemonte (20,3%), Liguria (34,1%) e Valle d’Aosta (43,8%): sono i dati presentati al Centro Congressi dell’Unione Industriali di Torino nell’ambito del 54° evento Industria Felix, 6° edizione Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta che competono. “Premiamo le imprese che si sono distinte in termini di sostenibilità – dichiara Nicola Fornero, Sales director Sme di Cerved Group – ormai anche nella pubblica amministrazione non è più solo un claim, ma è realtà”.