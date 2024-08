Lavoro, Hannappel (PMI): "Dall'equal salary alla formazione, così puntiamo su donne e giovani"

"Siamo stati la prima azienda in Italia certificata equal salary. Tutti parlano di gap salariale, ma bisogna colmarlo e oggi non tutti lo fanno. Questo è un limite alla presenza femminile in azienda". Il secondo tema è quello dei giovani, "che devono essere incentivati attraverso uno schema di competenze che parta dalla scuola e per farlo abbiamo avviato partnership con Istituti tecnici superiori di Emilia Romagna e Puglia, le prossime saranno in Umbria e Lazio, per rendere gli Its integrati con una grande azienda". Così Marco Hannappel, presidente e amministratore delegato Philip Morris Italia, intervenendo al panel 'Politiche e strategie per un lavoro che cambia' al Meeting di Rimini.