Lavoro, Prudenzano (Confintesa): "Auspichiamo collaborazione tra sindacati e parti datoriali"

"Pensiamo sia arrivato il momento di rompere lo schema di contrapposizione, ma entrare in uno schema di collaborazione tra sindacati, parti datoriali e consulenti del lavoro. Noi abbiamo capito che in questo momento in Italia si sta passando da vecchio sistema contrattuale a un nuovo sistema più dinamico che può essere battezzato con le nuove norme del decreto lavoro se passeranno" Ha dichiarato Francesco Prudenzano, Segretario Generale di Confintesa a margine del suo intervento al Festival del Lavoro 2026 - Le nuove sfide del lavoro al Centro Congressi La Nuvola a Roma.